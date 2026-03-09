Nel Golfo tagliano la produzione | rischio petrolio sopra 100 dollari

Nel Golfo, le compagnie petrolifere hanno deciso di ridurre la produzione, causando un aumento dei prezzi del petrolio. Ieri, l’Us Oil, un contratto per differenza che segue il prezzo del Wti, ha registrato un incremento del 22%, raggiungendo i 112 dollari al barile. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i prezzi scenderanno rapidamente in seguito a questa situazione. L’allarme riguarda anche il gas in Europa.

Ieri l’Us Oil, un cosiddetto “contratto per Differenza” (Cfd) che replica l’andamento del prezzo del petrolio Wti americano, era scambiato in rialzo del 22% rispetto a venerdì a 112 dollari al barile. Il valore dell’Us Oil segue solitamente il prezzo dei futures sul greggio statunitense, per questo è tenuto d’occhio durante i weekend - quando gli scambi tradizionali sono chiusi - così da dare una idea agli investitori su come si muoverà il prezzo vero del petrolio. Se fosse così saremmo in presenza di un balzo da record delle quotazioni dell’oro nero, che spingeranno alle stelle benzina e diesel oltre i 2 euro lungo le nostre strade. «Pensavamo che i prezzi del petrolio sarebbero saliti, e così è stato. 🔗 Leggi su Laverita.info

Petrolio in forte rialzo con la crisi Iran: Brent sopra i 91 dollari, +26% in una settimanaLe tensioni in Medio Oriente continuano a spingere verso l’alto i prezzi dell’energia.

