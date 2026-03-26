Il fidanzato di un’esponente politica ha dichiarato che la dimissione di questa persona è stata corretta, affermando che la richiesta proveniva dalla leader del partito, descrivendola come una persona straordinaria. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che la politica ha lasciato il suo incarico. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni o sulle circostanze legate alla richiesta.

"La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano". Così Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, commenta in un’intervista a "Repubblica" l’addio della senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende giudiziarie: "ma siamo ottimisti e rispettosi, tante accuse assurde sono cadute". Kunz racconta di non aver previsto la richiesta della premier: "Proprio no, già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il fidanzato della Santanchè: "Vi dico perché Daniele ha fatto bene a dimettersi"

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Sapete perché si è dimessa la Santanchè Perché le hanno promesso un posto in lista alle prossime elezioni. Glielo ha promesso Meloni, glielo ha promesso La Russa. Questa gente non è mai intaccata dalla questione morale. Si “dimettono”, ma prima o poi - facebook.com facebook

Il No ha stravinto. E anche Daniela Santanchè, alla fine, si è dimessa. Resta però una domanda politica: perché, poi, il governo aveva tanta fretta di mettere sotto controllo la magistratura Da una parte Andrea Delmastro, travolto dallo scoop del Fatto sui suoi r x.com