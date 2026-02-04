Vi dico cosa ha fatto Fabrizio Corona nuova bomba su Gerry Scotti Perché non mi denuncia

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé durante la trasmissione di Peppe Iodice su Canale 21. Questa volta, il protagonista è Gerry Scotti, con cui Corona ha lanciato una nuova frecciatina. “Vi dico cosa ha fatto”, ha detto l’ex paparazzo, provocando sorpresa tra il pubblico. Corona ha anche chiesto a Scotti perché non lo denunci, lasciando intendere che ci sono ancora tensioni irrisolte. La serata si è trasformata in un botta e risposta tra le parole di Corona e il silenzio di Scotti,

La serata televisiva di Peppe Iodice al Peppy Night, in onda su Canale 21, si è trasformata in un lungo racconto senza filtri firmato Fabrizio Corona, che ha scelto di affrontare direttamente il tema delle sue recenti polemiche con il mondo Mediaset. Sollecitato da una domanda di Iodice sul senso del suo attacco frontale all’azienda, l’ex re dei paparazzi ha risposto rivendicando senza imbarazzo la natura economica delle sue scelte, inserendole però in una visione più ampia dello spettacolo e dei suoi meccanismi. “Questa roba la faccio per soldi, ma anche la tv è nata per soldi. I conduttori lavorano per soldi, gli artisti lavorano per soldi, anche i calciatori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Fabrizio Corona Gerry Scotti Fabrizio Corona: “Gerry Scotti non mi ha denunciato, nei video a Passaparola palpeggiava le ragazze” Fabrizio Corona rivela che Gerry Scotti non lo ha denunciato, nonostante le accuse di aver palpeggiato le ragazze nei video di Passaparola. Gerry Scotti, le Letterine e Fabrizio Corona: «Io con 30 ragazze? Mi sopravvalutano» Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. GERRY SCOTTI REPLICA A FABRIZIO CORONA SU SAMIRA LUI: LEI È SOLO LA MIA… Ultime notizie su Fabrizio Corona Gerry Scotti Argomenti discussi: Valeria Marini difende Signorini: Ho visto i messaggi e vi dico cosa c'era scritto; Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; Pistolesi racconta l’Italtennis: Sinner come Nadal. Alcaraz? Alla lunga vi dico chi vincerà di più; Prof Schettini e le critiche dei maestri, la lezione ai giovani. Chalamet su Marty Supreme: Vi dico cosa ho in comune con luiL'attore ha parlato del suo nuovo film Marty Supreme e di cosa ha in comune con il suo personaggio: ecco cosa ha raccontato ... voto10.it Lecce, Di Francesco in conferenza: Vi dico cosa ci è mancatoEusebio Di Francesco, al termine di Lecce-Lazio, ha risposto alle domande dei cronisti presenti al Via del Mare nel corso della consueta conferenza stampa. Ecco le parole ... lalaziosiamonoi.it “Gerry Scotti non mi ha denunciato perché in aula porterei le prove”. Fabrizio Corona torna a parlare delle accuse sul caso Passaparola e rilancia altre dichiarazioni. Il racconto prende una piega ancora più controversa. - facebook.com facebook Fabrizio Corona che annuncia di occuparsi di #Lotito x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.