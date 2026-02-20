Morto Eric Dane il dottor Sloan di Grey’s Anatomy

Eric Dane, celebre attore noto per i suoi ruoli in ‘ Grey’s Anatomy ‘ ed ‘ Euphoria ‘, è morto all’età di 53 anni. Era affetto da Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. “Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo”, si legge in una dichiarazione della sua famiglia. “Durante il suo percorso con la Sla, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

