Morto Eric Dane il dottor Sloan di Grey’s Anatomy
Eric Dane, famoso per aver interpretato il dottor Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa di complicazioni legate a una malattia. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, che ricordano il suo talento e il suo sorriso. L’attore era anche noto per il ruolo in Euphoria, dove aveva conquistato un nuovo pubblico. La famiglia ha confermato la perdita, senza specificare ulteriori dettagli sulla causa. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo.
Eric Dane, celebre attore noto per i suoi ruoli in ‘ Grey’s Anatomy ‘ ed ‘ Euphoria ‘, è morto all’età di 53 anni. Era affetto da Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. “Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo”, si legge in una dichiarazione della sua famiglia. “Durante il suo percorso con la Sla, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: E’ morto Eric Dane, il ‘dottor Sloan’ di Grey’s Anatomy aveva 53 anni
Leggi anche: Addio a Eric Dane, morto a 53 anni per SLA il celebre dottor Sloan di Grey’s Anatomy, poi Euphoria e Streghe
Eric Dane, morto il dottor Sloan di Grey's Anatomy: aveva 53 anni
Argomenti discussi: E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni; È morto Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy e Euphoria; È morto l’attore Eric Dane; È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di Sla.
L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anniNato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre come il dottor Sloan in Grey’s Anatomy: protagonista dalla terza alla nona stagione ... corrieredellosport.it
È morto a 53 anni Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria: era malato di SlaL'attore che interpretava Dr. Mark Sloan McSteamy e Cal Jacobs si è spento circondato da famiglia e amici dopo la battaglia contro la malattia ... ilfattoquotidiano.it
È morto Eric Dane, celebre per aver interpretato l'iconico Dr. Mark Sloan, il "Dottor Bollore" di Grey’s Anatomy, e il tormentato Cal Jacobs in Euphoria. #BloopersNetwork - facebook.com facebook
Morto Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey's Anatomy x.com