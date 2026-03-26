Il dossier Santanchè a carico di La Russa | Giorgia mi serve qualche ora Poi le dimissioni Meloni punta a una nuova scossa

Un nuovo capitolo si apre nel mondo politico dopo le dimissioni di un esponente di spicco del governo. Prima di lasciare, ha detto di aver corretto alcuni errori, riferendosi a questioni legate alle nomine e ai sottosegretari. Nel frattempo, il primo ministro ha convocato un vertice di maggioranza, mentre si discute di un possibile cambio di direzione politica.

ALGERI - «Giorgia, mi serve qualche ora». Prima di decollare per l’Algeria la premier si confronta con Ignazio La Russa. La linea è quella della «fermezza totale»: Daniela Santanchè deve dimettersi. Non ha la forza di trattare, non può avanzare pretese, tantomeno candidature future, sono già passate troppe ore dall’avviso di sfratto. Giorgia Meloni non vuole nemmeno parlarle: lo ha fatto martedì notte, e per lei basta così. Il «dossier Santa» è tutto in carico al presidente del Senato. La premier legge che la ministra di prima mattina fa riunioni come se nulla fosse. Conosce l’epilogo della vicenda, ma scuote lo stesso la testa. Meloni ha sempre bene in mente ciò che disse pubblicamente appena vinte le elezioni: «Non sono ricattabile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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