Santanchè rassegna le dimissioni la lettera a Meloni | Cara Giorgia

Daniele Santanchè ha annunciato ufficialmente le dimissioni dal ruolo di ministro. In una lettera indirizzata alla premier, ha scritto:

Alla fine Daniele Santanchè ha annunciato le sue dimissioni. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo", dichiara Santanché rivolgendosi al premier Giorgia Meloni per rassegnare le dimissioni da ministro del Turismo. "Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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"Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione", scrive Daniela Santahcè nella lettera d - facebook.com facebook