Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni La Russa preme altrimenti la maggioranza farà passare la mozione Pd di sfiducia

Daniela Santanché ha dichiarato di voler mantenere il suo incarico di ministro del Turismo, resistendo alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. Nel frattempo, il vicepresidente del Consiglio ha affermato che, in assenza di un passo indietro, la maggioranza supporterà una mozione di sfiducia presentata dal Partito Democratico. La situazione si sta evolvendo all’interno del governo, con tensioni tra i membri della maggioranza.

Daniela Santanché ha intenzione di resistere al pressing pubblico di Giorgia Meloni e non vuole dare spontaneamente le dimissioni da ministro del Turismo. Mercoledì 25 marzo ha intenzione secondo quanto risulta ad Open di presentarsi normalmente nel suo ufficio al ministero (che è diventato con portafoglio dal 2021 grazie a Mario Draghi). L’intenzione della pitonessa, come è soprannominata la Santanché, è di dare battaglia e non accogliere l’invito della premier esplicitato in un durissimo comunicato stampa di Palazzo Chigi. Anche se la sua resistenza non è destinata a durare a lungo. Ignazio La Russa Il pressing di La Russa, altrimenti la mozione di sfiducia a cui FdI non dirà di no. 🔗 Leggi su Open.online

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