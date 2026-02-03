juniores regionali e allievi regionali floriagafir non si ferma la sestese sale in testa

Nel campionato Juniores Regionali Elite, la Floriagafir continua a vincere e a allungare in classifica. I ragazzi di mister Bertuccio hanno battuto 4-0 la Lampo Meridien e ora sono a +6 sulla Sestese, che si trova al secondo posto. La corsa al titolo sembra ormai tutta dalla parte della team di casa.

Nel campionato Juniores Regionali Elite vola in alto la Floriagafir. La squadra di mister Bertuccio batte 4-0 la Lampo Meridien e aumenta a +6 il vantaggio sulla Sestese. La formazione di Sesto Fiorentino non va oltre l’1-1 sul campo del Fratres Perignano. Cade l’Affrico sconfitto 1-0 in casa dal Bibbiena che ottiene così tre punti fondamentali per allungare sulla zona retrocessione. Zona rossa dove ottiene una grande vittoria il Pontassieve, che regola 2-1 il Forte dei Marmi e prova a risalire la china dall’ultimo posto. La Pietà vince e fa un triplo sospasso ai danni di Forte dei Marmi, Fucecchio e Sporting Cecina, dal momento che queste ultime due hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Negli Allievi regionali élite, il San Miniato non si presenta ad Altopascio, segnando la quarta rinuncia stagionale.

I Campionati Regionali Indoor di atletica leggera per Allievi e Juniores si svolgono presso il Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena.

