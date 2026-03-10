Pil Italia ferma allo 0,6% | il divario con l’Ue si allarga

Secondo le proiezioni della Banca d’Italia, il prodotto interno lordo del paese crescerà dello 0,6% nel 2026. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto all’anno precedente, ma rimane inferiore alla media dell’Unione Europea, che si attesta al 1,2%. Il divario tra Italia e Ue si amplia, evidenziando una crescita più contenuta nel nostro paese rispetto agli altri membri dell’Unione.

Le proiezioni della Banca d’Italia per il 2026 indicano una crescita del Pil dello 0,6%, un ritmo inferiore rispetto alla media dell’Unione Europea che si attesta al 1,2%. L’inflazione è prevista intorno all’1,4% per l’anno in corso, con una graduale risalita verso il target del 2% entro il 2028. Questo scenario economico si svolge sotto la minaccia di un conflitto regionale in Medio Oriente, che rischia di destabilizzare i prezzi dell’energia e bloccare le rotte commerciali globali. L’economia italiana procede su binari di stabilità moderata, ma il divario con i partner europei rimane evidente mentre le tensioni geopolitiche pesano come un macigno sulle previsioni future. 🔗 Leggi su Ameve.eu

