(askanews) – Il Dio dell’amore di Francesco Lagi è stato presentato al Teatro Petruzzelli di Bari come film d’apertura del 17° Bif&ST e arriverà nei cinema il 26 marzo. Un film corale dove si intrecciano le vite, i sentimenti, le relazioni di tanti personaggi, e dove l’amore viene raccontato attraverso gli occhi del “magister amoris”: un Ovidio contemporaneo interpretato da Francesco Colella. «Nel film dico che l’amore si trasforma, attraversa chiunque, e soprattutto muta forma, e così è qui: lo dico ma si vede anche nel film» ha detto l’attore. Tra la leggerezza di Woody Allen e le riflessioni sui grandi temi dell’esistenza, Lagi mostra le vite guidate, spezzate, ripensate, riaccese da un sentimento che ha tante sfaccettature. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Arriva al cinema “Il Dio dell’amore” con Isabella Ragonese e Vanessa Scalera

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Il Dio dell’amore è il film di apertura del 17° Bif&st

Tutto quello che riguarda Isabella Ragonese

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La serata inaugurale ufficiale è partita con l’anteprima di Il Dio dell’amore, nuova commedia di Francesco Lagi, con il cast al completo tra cui Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Vanessa Scalera - facebook.com facebook

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