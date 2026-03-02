Vanessa Scalera annuncia di lasciare il ruolo di Imma Tataranni con affetto e un sorriso, senza confermare i piani futuri della serie. La sua decisione riguarda la fine della sua collaborazione con il personaggio, ma non esclude la possibilità che la storia possa continuare. Dal 8 marzo, la serie sarà trasmessa nuovamente su Rai, con nuovi episodi o eventuali cambiamenti.

E tiene a sottolineare: «A teatro ho abbandonato tanti personaggi. Questo è un dolce, meraviglioso saluto. Negli ultimi sette anni ho amoreggiato con Imma. La lascio con un sorriso e con amore, non con amarezza. Imma mi ha dato tantissimo». Scalera ha amato questo personaggio, che gli ha regalato la popolarità, «per la sua onestà e serietà. Perché adora il suo lavoro, perché è una donna buona, che dice quello che pensa e che porta avanti certe battaglie». Nel corso di cinque stagioni Vanessa e il magistrato di Matera sono cresciute insieme. «Ci siamo aiutate a vicenda», afferma l’attrice, «Imma mi ha insegnato a spingere il pedale sull’irruenza e l’intemperanza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vanessa Scalera: «Lascio Imma Tataranni con un sorriso e con amore. Il futuro della serie? Potrebbe continuare»

Vanessa Scalera: “Imma Tataranni per me finisce, ma potrebbe continuare anche con altre persone” | Intervista EsclusivaAlla presentazione delle fiction Rai per il 2026 abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva la bravissima Vanessa Scalera, giunta a Roma per...

Imma Tataranni 5 arriva su Rai1: Vanessa Scalera torna in scena con Rocco Papaleo e nuovi casi tra Matera e la BasilicataLa quinta stagione di Imma Tataranni debutta l’8 marzo su Rai1: nuovi casi, nuovi equilibri e l’ingresso di Rocco Papaleo nel cast La quinta stagione...

Una raccolta di contenuti su Vanessa Scalera.

Temi più discussi: Moda: effetto cinema, torna il fascino del retrò. Ecco 5 consigli di charme; Sarà una primavera carica di nuove fiction Rai: tutti i titoli, i cast, le date d'uscita; 8 Marzo, ecco il Club degli Uomini gentili si può: il rispetto fa star bene e crea alleanze; Stereotipi, Elenoire Bernardi, make-up artist:La bellezza? Sentirsi sicure con il proprio corpo. Io ispirata da Penelope di Bridgerton.

Imma Tataranni 5, Scalera: Lascio la serie, è l’ultima stagione. E su assenza Calogiuri: Potremmo prevedere ritorniTorna da domenica 8 marzo su Rai 1, Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Grande assente Alessio Apice, l’amatissimo Calogiuri, sul quale si è espressa la scrittrice Venezi: Sper ... fanpage.it

Vanessa Scalera non fa dietrofront su Imma Tataranni: Cose hanno inizio e fineA partire da domenica 8 marzo sull’ammiraglia Rai tornerà la serie Tv di grande successo Imma Tataranni con protagonista sempre Vanessa Scalera. E in questa nuova stagione arriveranno nel cast Rocco ... lanostratv.it

Quale attrice avreste voluto sul palco di Sanremo (come co-conduttrice) Da anni, le protagoniste di Rai Fiction sono presenti al festival. Serena Rossi, Luisa Ranieri, Vittoria Puccini e Vanessa Scalera sono solo alcuni esempi. Ma quest’anno chi avreste sc - facebook.com facebook