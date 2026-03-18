Sicurezza stradale e bambini | nel 2025 registrate 29 vittime L’allarme di ASAPS e il nuovo Osservatorio permanente

Nel 2025 si prevede che le vittime di incidenti stradali tra i bambini siano 29, secondo i dati di ASAPS e del nuovo Osservatorio permanente sulla sicurezza stradale. Dal 1991, le vittime infantili sono state complessivamente 3.560. L’Associazione ha annunciato la creazione di un Osservatorio dedicato all’educazione sulla sicurezza dei più giovani.