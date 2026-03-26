Domani alle 10.30 un deputato di Forza Italia visiterà la Caserma “Magrone” a Maddaloni. La sede ospita la Scuola di Commissariato dell’Esercito. La visita è prevista nel quadro delle attività istituzionali dell’esponente politico. Nessun altro dettaglio sulla durata o sugli incontri programmati è stato comunicato.

Domani alle ore 10.30 il deputato Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie, visiterà la Caserma “Magrone” di Maddaloni, sede della Scuola di Commissariato dell’Esercito. Nel corso della visita, Rubano incontrerà i vertici dell’istituto per un confronto sulle attività svolte e sulle prospettive di sviluppo. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum giustizia, affluenza flop nel casertano: 10% in meno rispetto alla media nazionale. Trionfa il 'No' col 58% . 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Il deputato Rubano in visita alla Caserma "Magrone"

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