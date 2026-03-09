Bimbo di 4 anni | visita alla caserma per realizzare il sogno

A San Giovanni in Marignano, un bambino di quattro anni ha trasformato un desiderio infantile in una realtà vissuta dentro le mura della caserma di Rimini. Il piccolo Nicolò, ospite speciale del Comando Compagnia dei Carabinieri, ha potuto toccare con mano l'uniforme che sogna di indossare da grande. L'incontro si è svolto nel pomeriggio di sabato 7 marzo, trasformando una semplice richiesta paterna in un momento di vicinanza tra l'Arma e la cittadinanza locale. Non si tratta solo di un evento isolato, ma di una pratica che rafforza il legame sociale nel cuore dell'Emilia-Romagna, regione dove la sicurezza pubblica e la coesione comunitaria sono valori fondanti della vita quotidiana.