Muffe infiltrazioni e degrado | nuove proteste e sollecitazioni sull’ospedale di Scorrano

L’ospedale di Scorrano si trova in condizioni di degrado, con infiltrazioni d’acqua, muffe e problemi strutturali evidenti. La situazione ha suscitato nuove proteste e richieste di intervento da parte delle autorità locali, evidenziando l’urgenza di interventi di manutenzione e riqualificazione. La situazione attuale mette in luce la necessità di interventi immediati per garantire sicurezza e funzionalità alle strutture sanitarie del territorio.

SCORRANO – "Infiltrazioni d'acqua, muffe diffuse, intonaci distaccati e soffitti degradati". Non usa giri di parole Anna Elisa Prete, assessora alla Cultura di Melendugno, per descrivere lo stato di abbandono in cui versano alcuni reparti dell'ospedale di Scorrano. Attraverso un post amaro.

