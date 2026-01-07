Consorzio universitario Ruvolo si dimette | Scelte che mettono a rischio il risanamento e il diritto allo studio
Il vicepresidente del Consorzio universitario Ecua, Ruvolo, si è dimesso irrevocabilmente, evidenziando come le decisioni della Regione possano compromettere il risanamento e il diritto allo studio. Le sue dimissioni rappresentano un gesto di protesta civile, sottolineando l’importanza di politiche che tutelino l’istruzione e la stabilità del sistema accademico. La vicenda apre un dibattito sulle scelte istituzionali e il loro impatto sulla formazione universitaria.
Dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente del Consorzio universitario Ecua come atto di protesta civile contro le scelte della Regione. A formalizzarle è il professore Giovanni Ruvolo che conferma di aver lasciato l’incarico già il 12 settembre motivando la decisione con la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
