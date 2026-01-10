Consorzio universitario Empedocle Sanzo è il nuovo vicepresidente | prende il posto del dimissionario Ruvolo

Il Consorzio universitario Empedocle annuncia la nomina di Raffaele Sanzo come nuovo vicepresidente, in sostituzione di Giovanni Ruvolo, che ha recentemente rassegnato le proprie dimissioni. La scelta mira a garantire la continuità delle attività e a rafforzare il ruolo dell’istituzione nel panorama accademico locale. Sanzo, con la sua esperienza, contribuirà allo sviluppo e alla crescita del consorzio.

Consorzio universitario, Ruvolo si dimette: “Scelte che mettono a rischio il risanamento e il diritto allo studio” - Critiche alla nomina di Mangiacavallo e un lungo elenco di risultati e nodi ancora aperti ... agrigentonotizie.it

Regione, ok a nomine dei vertici di Iacp Caltanissetta, Consorzio universitario Empedocle e Parco delle Madonie - E’ stato approvato dalla giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d’Orléans, il completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco. msn.com

IL CASO - L’oggetto della lettera non lascia spazio a interpretazioni: dimissioni irrevocabili dalla carica di vice presidente del Consorzio universitario di Agrigento - facebook.com facebook

