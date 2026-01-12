Si riunisce il Consiglio comunale a Ravenna | l’ordine del giorno dei lavori

Il Consiglio comunale di Ravenna si riunirà martedì 13 gennaio alle ore 15. La seduta sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna e sul sito ufficiale. L’ordine del giorno prevede diversi punti di discussione relativi alle attività amministrative e alle decisioni da prendere per la gestione del territorio e dei servizi comunali.

Martedì 13 gennaio, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https:ravenna.consiglicloud.it. Ad inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Sparita la ciclopedonale tra Lido di Classe e Lido di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

