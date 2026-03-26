Un consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere ha annunciato il suo passaggio alla Lega, confermando così l’ingresso ufficiale nel partito. La decisione riguarda un rappresentante del consiglio comunale della città, che ha comunicato di aver aderito al partito di destra, rafforzando la presenza politica della formazione nella provincia di Caserta.

Importante adesione alla Lega in provincia di Caserta. Il consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere Luigi Pardi Merola ha ufficializzato il suo ingresso nel Carroccio, rafforzando la presenza e l’azione politica sul territorio sammaritano. A darne notizia è il commissario provinciale della Lega, Antonella Piccerillo, che accoglie con soddisfazione una scelta che testimonia la crescente attrattività del progetto politico, sempre più punto di riferimento per amministratori locali e cittadini. “L’adesione di Luigi Pardi rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità politica. Parliamo di un amministratore giovane e competente, radicato sul territorio e attento alle esigenze dei cittadini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Il consigliere Pardi aderisce alla Lega: "Rafforziamo nostra presenza in città"

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