Il consigliere Maurizio Mirenda aderisce a Prima l' Italia

Il consigliere Maurizio Mirenda si è unito a Prima l’Italia, dopo aver ricevuto l’incoraggiamento di Luca Sammartino e Valeria Sudano. Mirenda ha dichiarato di essere grato per la fiducia e ha promesso di dimostrare la sua lealtà e onestà, portando avanti con passione l’impegno politico. La sua decisione arriva in un momento di cambiamenti nel panorama locale, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo e portare avanti proposte concrete per la città. La sua adesione segna un passo importante nel nuovo corso del partito.

L'annuncio è stato dato in occasione della seduta di consiglio comunale svoltasi lo scorso 17 febbraio a Palazzo degli Elefanti "Ringrazio Luca Sammartino e Valeria Sudano per la fiducia e la stima che mi hanno dimostrato e, dal canto mio, sarò orgoglioso di dare prova della mia lealtà ed onestà intellettuale, con l’amore e la passione che hanno sempre contraddistinto la mia attività politica per il bene della nostra città. In occasione della seduta di consiglio comunale svoltasi lo scorso 17 febbraio a Palazzo degli Elefanti, il consigliere Maurizio Mirenda ha annunciato la sua adesione al partito Prima l’Italia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Aderisce alla Lega il consigliere di Castellana Sicula Ferruccio Daidone Leggi anche: Il giudice Mirenda contro il regime delle correnti: “Il Sì per per scardinare il mercato di compari e comaparielli” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il consigliere Maurizio Mirenda aderisce a Prima l'ItaliaL'annuncio è stato dato in occasione della seduta di consiglio comunale svoltasi lo scorso 17 febbraio a Palazzo degli Elefanti ... cataniatoday.it