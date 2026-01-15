Riparte al Centro Studi Viterbo il cineforum Educare lo sguardo | sette proiezioni a Castellana Grotte

A partire da mercoledì 21 gennaio 2026, a Castellana Grotte riprende il cineforum “Educare lo sguardo”. Organizzato dal Comune in collaborazione con il Servizio Civile Universale, l’iniziativa prevede sette proiezioni dedicate alla promozione della cultura cinematografica e del dialogo sociale. L’evento intende offrire uno spazio di approfondimento e confronto attraverso la visione di film selezionati, contribuendo alla crescita culturale della comunità.

A partire da mercoledì 21 gennaio 2026 riprende a Castellana Grotte il cineforum “Educare lo sguardo”, il percorso cinematografico e culturale, organizzato e promosso dal Comune di Castellana Grotte in collaborazione con le volontarie e i volontari del Servizio Civile Universale, che si propone come spazio di riflessione condivisa sui temi del vivere civico, della partecipazione e della consapevolezza collettiva. Il cinema, cuore pulsante dell’iniziativa, viene inteso come luogo di incontro tra linguaggi, forme e immaginari, capace di riscrivere e reinterpretare la realtà, instaurando un dialogo continuo con il contesto sociale e culturale in cui viviamo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

