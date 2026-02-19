A Benevento, il Comune ha deciso di chiudere scuole, parchi e il cimitero dopo l’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile. La causa è il forte vento e le piogge previste, che hanno portato a un’ordinanza urgente. Le scuole resteranno chiuse per garantire la sicurezza degli studenti, mentre le aree verdi resteranno interdette al pubblico. La decisione riguarda anche la villa comunale, che rischia di essere colpita da alberi instabili. La protezione civile monitora costantemente la situazione in città.

Tempo di lettura: 5 minuti Il Comune di Benevento informa la cittadinanza che, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, è stata emessa un’ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura, nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026, di scuole, villa comunale, parchi e cimitero, al fine di tutelare la sicurezza della popolazione. LA NOTA Premesso che in data odierna la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta meteo n.0212026 per previste condizioni meteorologiche avverse; in particolare, per l’Alta Irpinia e Sannio (Zona 4), sono previsti, dalle ore 16:00 di oggi giovedì 19 febbraio 2026 e fino alle ore 16:00 di domani venerdì 20 febbraio 2026, salvo ulteriori valutazioni, quali fenomeni rilevanti, “Precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, allerta meteo: chiuse scuole, parchi, villa comunale e cimitero

