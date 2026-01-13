Lotta a liste d’attesa Gerosa | In Veneto risposte in tempi congrui per maggioranza cittadini
In Veneto, la gestione delle liste di attesa mostra segnali di miglioramento, con risposte tempestive per la maggioranza dei cittadini. Secondo il monitoraggio regionale del 2025, molte persone ricevono prenotazioni per visite ed esami specialistici in tempi ragionevoli, garantendo un accesso più efficiente ai servizi sanitari. Questo risultato riflette l’impegno a rendere la sanità regionale più efficace e vicina alle esigenze della popolazione.
"Il Veneto merita una sanità sempre più efficiente. Nel 2025, secondo il monitoraggio della Direzione Sanità della Regione, una larga maggioranza dei cittadini riceve risposte in tempi congrui per visite ed esami specialistici urgenti (entro 24 ore), a breve attesa (entro 10 giorni), differiti (entro 30 giorni) e programmabili", cioè quelle prestazioni che .
