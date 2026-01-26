L' Adriatico Mediterraneo Festival compie 20 anni L' Associazione | Per il 2026 rilancio e sostegno delle Istituzioni

L’Adriatico Mediterraneo Festival festeggia nel 2026 i suoi vent’anni di attività, consolidando il ruolo di Ancona come centro culturale. L’Associazione promotrice annuncia il rilancio del festival e il rafforzamento del sostegno delle Istituzioni, offrendo un’occasione per valorizzare le attività culturali e promuovere il dialogo tra le comunità. La celebrazione rappresenta un momento di riflessione e di impegno per il futuro del festival e della città.

ANCONA – Il festival Adriatico Mediterraneo nel 2026 celebra i suoi vent'anni di attività. In questi due decenni la città di Ancona è stata animata dal Festival e quella del ventennale è un'occasione importante per ribadire e consolidare, attraverso una serie di attività culturali e di intrattenimento, la centralità della città di Ancona, capoluogo della regione Marche, come fulcro e propulsore dell'identità adriatico-mediterranea. Nell'anno in cui Ancona si candida a diventare Capitale italiana della cultura e Capitale del mare, l'organizzazione di Adriatico Mediterraneo richiede un ruolo centrale con una serie di attività diffuse in tutto l'arco dell'anno proprio per le tematiche insite nella natura del Festival, pioniere in tempi non sospetti nel valorizzare il rapporto tra Ancona, città di mare, e la cultura del Mediterraneo.

