L' Unieuro ospita Rieti una sfida che vale doppio davanti ai propri tifosi | In campo servirà coraggio
L'Unieuro Rieti si prepara ad affrontare una sfida importante al Palafiera, davanti ai propri tifosi. Coach Antimo Martino sottolinea la difficoltà dell'incontro contro una squadra di livello, evidenziando l'importanza di affrontare la partita con determinazione e coraggio. Una gara che rappresenta un momento chiave per la stagione, in cui ogni dettaglio farà la differenza.
“Ci aspetta una partita difficile contro una squadra di valore”. Coach Antimo Martino presenta così il match che vedrà l'Unieuro ospitare sabato sera al Palafiera Rieti. I biancorossi cercano continuità di risultato e punti salvezza dopo la buona prova di Mestre. Per l’Unieuro sarà fondamentale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Unieuro sfida Real Sebastiani Rieti: partita chiave per i playoff - Sulle ali dell’entusiasmo, riacceso dalle due importanti vittorie contro Avellino e Milano, oggi alle 18 l’Unieuro sarà di scena sul campo della Real Sebastiani Rieti, per un match che, ancora una ... ilrestodelcarlino.it
