Derby Juvecaserta-LDR Power Nocera il coach Lardo | Bisogna riscattare la sconfitta

Il coach Lardo ha dichiarato che Juvecaserta vuole riscattare la sconfitta subita nell’ultimo match. La squadra si prepara ad affrontare il derby contro LDR Power Nocera, in programma al palaPiccolo. La partita si gioca in un momento in cui i giocatori sono determinati a voltare pagina e dimostrare il loro valore.

È derby al palaPiccolo per la ventiseiesima giornata, settima di ritorno, del campionato di serie B nazionale. All’andata, nella giornata del debutto del campionato, i bianconeri si imposero sul campo di Nocera con il punteggio di 79-74. “La Power Nocera – sottolinea coach Lino Lardo - l’abbiamo incontrato nella prima di campionato, ma da quella partita la squadra salernitana è cambiata molto: ha sostituito dei giocatori, ha modificato due volte la guida tecnica, l’ultima appunto due settimane fa. Cercheremo, perciò, di prepararla nel migliore dei modi, ma tatticamente rimangono un po' di incognite”.🔗 Leggi su Casertanews.it La Juvecaserta all'esame Piombino: le parole di coach Lardo La Juvecaserta si prepara ad affrontare Piombino nel primo turno del 2026, segnando l'inizio del girone di ritorno del campionato di serie B. La Juvecaserta sfida Livorno, coach Lardo: "Siamo molto motivati" Domani, al palaPiccolo di viale Medaglie d’Oro, si disputa una partita importante tra Juvecaserta e Livorno, con i tifosi presenti in numero massimo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Serie B - Juvecaserta, è derby al PalaPiccolo: arriva la Power NoceraÈ derby al palaPiccolo per la ventiseiesima giornata, settima di ritorno, del campionato di serie B nazionale. Contro la LDR Power Nocera domani sera, domenica, alle 18:00, la ... pianetabasket.com La Juvecaserta nel derby della Campania al PalaPiccolo, i bianconeri cercano il riscatto contro NoceraDomani sera, domenica 15 febbraio, alle ore 18:00, la Paperdi ospita la LDR Power per la 26ª giornata di Serie B Nazionale. I bianconeri vogliono dimenticare la battuta d'arresto di Ravenna e riprende ... casertaweb.com È tempo di derby: questa domenica 15 febbraio andiamo al PalaPiccolo per affrontare la JuveCaserta. Palla a due alle 18:00. Per i nostri tifosi, sarà possibile acquistare il biglietto dal rivenditore ufficiale entro e non oltre le ore 19:00 di sabato 14 febbraio. Qui, facebook