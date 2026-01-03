Circolo Tennis Firenze al top Il podio è di nuovo una realtà

Il Circolo Tennis Firenze 1898 chiude una stagione significativa, confermando la propria posizione nel panorama tennistico giovanile. Dopo diversi anni, il club delle Cascine torna sul podio del Trofeo Fitp, raggiungendo 33 punti e consolidando la propria presenza nel settore. Una prova di costanza e crescita per un club con una lunga tradizione sportiva.

Il Circolo Tennis Firenze 1898 chiude una stagione di grandi soddisfazioni. Lo storico club delle Cascine torna sul podio giovanile del Trofeo Fitp, dopo diversi anni, arrivando a quota 33 punti. Le formazioni del circolo centenario fiorentino seguono il Ct Lucca capace di far suo il tricolore. Il 3° posto nazionale conquistato dalla squadra femminile under 14 del Ct Firenze e la qualificazione nazionale dell’under 16 femminile hanno dato i punti per raggiungere il podio regionale e la 23esima posizione nazionale. "E’ un risultato che conferma la giusta scelta di investire sulla scuola che ha fatto suoi ottimi risultati - spiega il presidente del Ct Firenze, Carlo Pennisi -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Circolo Tennis Firenze al top. Il podio è di nuovo una realtà Leggi anche: Al Circolo Tennis. Una serata tra arte e talenti sportivi Leggi anche: Forlimpopoli, il nuovo Circolo Tennis resta incompiuto: "Situazione fatiscente" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Circolo Tennis Firenze al top. Il podio è di nuovo una realtà. Circolo Tennis Firenze al top. Il podio è di nuovo una realtà - Nel palmares del Circolo Tennis Firenze anno 2025 si aggiungono gli eccellenti risultati dei Senior con il titolo italiano della squadra Over 50 maschile e il quarto posto delle Ladies 45. msn.com

Firenze, il circolo del tennis Carraia venduto e a rischio chiusura. Nasce il comitato: «Il pubblico tuteli un presidio sociale» - Il circolo tennis Carraia tra San Miniato e Forte Belvedere, attivo dal 1967, «è a rischio smantellamento e chiusura definitiva a fine anno dopo l’avvenuta cessione dell’area a una coppia di privati, ... corrierefiorentino.corriere.it

Addio dopo 30 anni al Tennis Carraia di Firenze: un magnate si compra il circolo nel verde di San Niccolò - È uno dei circoli del tennis più prestigiosi e affascinanti di Firenze, a pochi passi dal centro storico ma immerso nel verde delle colline sopra San Niccolò. corrierefiorentino.corriere.it

Un nuovo anno, un nuovo inizio. Il Circolo Tennis Bologna vi augura un 2026 pieno di energia, sorrisi e partite da vivere insieme sui nostri campi! BUON ANNO! #circolotennisbologna #WeareCTB - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.