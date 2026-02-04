Carnevale | il Castello Estense apre le porte ai più piccoli tra giochi storie e meraviglia

Domenica 15, alle 11, il Castello Estense si apre ai bambini per un evento dedicato al Carnevale. Tra giochi, storie e tanta meraviglia, i più piccoli possono vivere un pomeriggio diverso, immersi in un’atmosfera festosa e ricca di sorprese. L’ingresso è aperto a tutti i piccoli che vogliono divertirsi e scoprire le tradizioni del Carnevale in un luogo storico e suggestivo.

Domenica 15 (alle 11), il Castello Estense apre le porte ai più piccoli per un'esperienza speciale dedicata al Carnevale. Tra giochi, storie e meraviglia, i giovani visitatori esploreranno i saloni affrescati della corte estense, scoprendo come si festeggiava tra balli, banchetti e passatempi da.

