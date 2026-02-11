Il castello di Carovigno apre le porte per una visita guidata notturna
Questa sera alle 21,30 il castello di Carovigno apre le sue porte per una visita guidata notturna. I partecipanti potranno scoprire lati nascosti e suggestivi del castello, lontano dal turismo diurna. L’evento vuole mettere in luce gli aspetti meno conosciuti di questa storica fortezza.
Martedì 17 febbraio alle ore 21,30 il Castello di Carovigno apre le sue porte per una visita guidata notturna dedicata agli aspetti meno noti e più suggestivi del maniero. Un percorso che conduce i visitatori alla scoperta di storie, leggende e racconti poco conosciuti, offrendo una prospettiva.🔗 Leggi su Brindisireport.it
PD Carovigno: Torre Guaceto, 25 anni celebrati a Brindisi, Carovigno assente non giustificataIl Partito Democratico di Carovigno denuncia la crescente confusione sulla gestione della Riserva di Torre Guaceto, i cittadini non riescono più a capire come ... brundisium.net
Il centro storico respira, il castello osserva immobile, e il mare poco distante sembra più intimo, quasi confidenziale. L’inverno a Carovigno non è assenza, ma presenza gentile. È un invito a fermarsi, ad ascoltare il ritmo autentico del paese, quello che appartie - facebook.com facebook
