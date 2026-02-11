Il castello di Carovigno apre le porte per una visita guidata notturna

Da brindisireport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 21,30 il castello di Carovigno apre le sue porte per una visita guidata notturna. I partecipanti potranno scoprire lati nascosti e suggestivi del castello, lontano dal turismo diurna. L’evento vuole mettere in luce gli aspetti meno conosciuti di questa storica fortezza.

Martedì 17 febbraio alle ore 21,30 il Castello di Carovigno apre le sue porte per una visita guidata notturna dedicata agli aspetti meno noti e più suggestivi del maniero. Un percorso che conduce i visitatori alla scoperta di storie, leggende e racconti poco conosciuti, offrendo una prospettiva.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Castello Carovigno

Lecce sotto le stelle: visita guidata serale-notturna

Visita guidata notturna a lume di candela per le vie dell’antico borgo

Scopri il fascino dell’antico borgo di Serravalle con una visita guidata notturna a lume di candela.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Castello Carovigno

Argomenti discussi: Il castello di Carovigno apre le porte per una visita guidata notturna; Visita notturna al Castello di Carovigno: tra storia, leggende e atmosfere suggestive; Il Castello di Carovigno apre le porte per una visita guidata notturna; Visita notturna al Castello di Carovigno: tra storia, leggende e atmosfere suggestive - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi.

PD Carovigno: Torre Guaceto, 25 anni celebrati a Brindisi, Carovigno assente non giustificataIl Partito Democratico di Carovigno denuncia la crescente confusione sulla gestione della Riserva di Torre Guaceto, i cittadini non riescono più a capire come ... brundisium.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.