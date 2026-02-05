Negli istituti superiori e nelle università italiane, i collettivi di sinistra hanno preso il controllo. Molti studenti e insegnanti denunciano un clima di intolleranza verso le idee diverse, che vengono spesso bollate come “fascisti rossi”. Le voci critiche vengono silenziate o messe in discussione, mentre si impongono modalità e pensieri unici. La libertà di espressione sembra sempre più limitata in molte scuole, dove il pluralismo di idee appare solo sulla carta.

Il pluralismo di pensiero nelle scuole italiane esiste solo nella carta ma questa non è una novità. Da decenni, infatti, i collettivi di sinistra, che si stanno nuovamente spingendo su posizioni prossime all’estremo per idee e metodologie, hanno colonizzato gli ambienti scolastici superiori e universitari, non lasciando spazio ad altre correnti che non siano le loro. E spesso lo fanno con intimidazioni e violenza, perché lo dicono chiaramente che non c’è spazio per altri nelle scuole, perché chiunque non la pensi come loro diventa automaticamente un fascista. L’ultimo caso è avvenuto a Roma, al liceo Visconti, dove la Lega Giovani si è presentata per un volantinaggio, uno dei tanti come pressoché tutti i partiti delle sezioni giovanili fanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Si comportano da fascisti rossi”, “Non è vero”. Ma intanto i collettivi vietano le idee lontane dalle loro

Negli ultimi tempi, alcuni gruppi della sinistra italiana hanno spostato l’attenzione da cause tradizionali a sostegno di Maduro, manifestando in piazza con vari simboli e rappresentanze.

Il fascismo degli antifascisti, Pasolini ne parlava 50 anni fa

Anna Paola Concia. È un Pd debole quello che dà dei fascisti a chi vota SìL’ex parlamentare del Partito democratico e attivista per la separazione delle carriere a HuffPost: Anche Schlein nel 2016 votò contro la riforma ... huffingtonpost.it

Vannacci e Salvini sono fascisti: Ilaria Salis risponde agli attacchi dei leghistiA pochi giorni dalla decisione del Parlamento europeo che ha confermato la sua immunità respingendo, con un solo voto di scarto, la richiesta di revoca avanzata dall’Ungheria, Ilaria Salis si racconta ... la7.it

Pensano come fasci, parlano come fasci, si comportano come i fasci, votano come i fasci, sostengono i fasci, ... ma non sono fasci, no. x.com

La Boldrini ha sbagliato indirizzo. I fascisti erano nella manifestazione di Torino dove gli amici della sinistra hanno dato ampia dimostrazione di comportamenti violenti e delinquenziali. Certo che lanciarsi in dichiarazioni improvvide comporta sempre il rischio facebook