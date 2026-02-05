I collettivi di sinistra continuano a controllare gli ambienti scolastici, impedendo il confronto con idee diverse. In molte scuole italiane, il pluralismo di pensiero si limita a una versione scritta, mentre nella realtà chi propone opinioni lontane dalla loro viene spesso respinto o censurato. La tensione cresce, e le accuse di fascismo rosso si fanno più frequenti, anche se i gruppi negano ogni intento di repressione.

Il pluralismo di pensiero nelle scuole italiane esiste solo nella carta ma questa non è una novità. Da decenni, infatti, i collettivi di sinistra, che si stanno nuovamente spingendo su posizioni prossime all’estremo per idee e metodologie, hanno colonizzato gli ambienti scolastici superiori e universitari, non lasciando spazio ad altre correnti che non siano le loro. E spesso lo fanno con intimidazioni e violenza, perché lo dicono chiaramente che non c’è spazio per altri nelle scuole, perché chiunque non la pensi come loro diventa automaticamente un fascista. L’ultimo caso è avvenuto a Roma, al liceo Visconti, dove la Lega Giovani si è presentata per un volantinaggio, uno dei tanti come pressoché tutti i partiti delle sezioni giovanili fanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Si comportano da fascisti rossi", "Non è vero". Ma i collettivi vietano le idee lontane dalle loro

Approfondimenti su Collettivi Vietano

Negli istituti superiori e nelle università italiane, i collettivi di sinistra hanno preso il controllo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Tommaso Cerno: Il vero fascismo in Italia è nella sinistra

Ultime notizie su Collettivi Vietano

Argomenti discussi: A proposito della rinnovata iniziativa dei Verdi; LEGA * CAMERA: LEGA, TOCCALINI: DIFENSORI DI ASKATASUNA A LICEO VISCONTI DI ROMA. PREFERISCONO VIOLENZA VERBALE; 11 agenti feriti! E questi sarebbero i nostri antifascisti?; Solidarietà ad Askatasuna: gli studenti del liceo Visconti insultano i leghisti | Libero Quotidiano.it.

Si comportano da fascisti rossi, Non è vero. Ma i collettivi vietano le idee lontane dalle loroL’ennesimo caso al liceo Visconti di Roma, da dove la Lega Giovani è stata allontanata mentre volantinava all’esterno dell’istituto: Violenze verbali inaccettabili ... msn.com

E allora eravamo tutti fascisti.... La sinistra contro Schlein, che accomuna chi vota Sì a CasapoundDopo i post e l'intervento della segretaria su La7, esponenti del Pd e personalità di sinistra attaccano la scelta del Pd di paragonare chi voterà a favore del referendum sulla giustizia ai neofascist ... ilfoglio.it

Pensano come fasci, parlano come fasci, si comportano come i fasci, votano come i fasci, sostengono i fasci, ... ma non sono fasci, no. x.com

La Boldrini ha sbagliato indirizzo. I fascisti erano nella manifestazione di Torino dove gli amici della sinistra hanno dato ampia dimostrazione di comportamenti violenti e delinquenziali. Certo che lanciarsi in dichiarazioni improvvide comporta sempre il rischio facebook