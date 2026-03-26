il caso del tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa

In una scuola media della provincia di Bergamo, un tredicenne ha accoltellato una sua insegnante. L’episodio è stato ripreso e condiviso in diretta su un canale online. La docente è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre gli agenti sono intervenuti per fermare il minore. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Lo ha fatto in una scuola media della provincia di Bergamo, trasmettendo tutto su un canale Telegram: lei non è in pericolo di vita Mercoledì 25 marzo un ragazzino di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa di francese nel corridoio della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, trasmettendo l’aggressione su un canale Telegram dal telefono che portava appeso al collo. La docente, Chiara Mocchi, di 57 anni, è stata portata con un elicottero all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo. Sul mezzo è stata sottoposta a una trasfusione e in ospedale ha subito un’operazione di due ore. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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