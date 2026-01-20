Rifare il letto alle sei del mattino e bucato dopo scuola la routine ferrea di un bambino di otto anni conquista i social | la lista degli anni 90 che divide i genitori

Un uomo di 34 anni pubblica su Threads la lista di compiti domestici ricevuti all’età di otto anni, tra cui rifare il letto alle sei del mattino e fare il bucato dopo scuola. La condivisione, che richiama una routine degli anni ’90, ha suscitato un dibattito tra genitori e nonni sul modo in cui sono cambiate le aspettative e i modelli educativi nel tempo.

Un uomo di 34 anni condivide su Threads la lista di compiti domestici che ricevette all'età di otto anni, scatenando un dibattito sui modelli genitoriali. Il post raccoglie oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e quasi 40.000 interazioni, trasformandosi in un fenomeno virale che interroga le pratiche educative degli ultimi trent'anni. La lista proviene da una casa di Philadelphia dei primi anni Novanta, dove il bambino cresceva con un genitore ufficiale della Marina. Il documento organizza in modo dettagliato ogni momento della giornata: dalle attività mattutine prima della scuola alle mansioni pomeridiane, fino agli impegni settimanali e mensili.

