Diritti umani e ambiente | il 98% delle multinazionali coinvolto in presunti abusi negli ultimi anni

Negli ultimi vent’anni, il coinvolgimento di multinazionali europee in presunti abusi dei diritti umani e ambientali ha interessato il 98% delle grandi imprese. Questa realtà evidenzia l’importanza di una maggiore trasparenza e responsabilità nel mondo aziendale. Analizzare tali dati permette di comprendere meglio le sfide e le criticità legate alla sostenibilità e al rispetto dei diritti fondamentali nel contesto globale.

Una fotografia inquietante ma necessaria: quasi tutte le grandi imprese multinazionali europee, il 98%, sono coinvolte in almeno un presunto abuso dei diritti umani o ambientali negli ultimi vent'anni. A rivelarlo è BRAVE, un nuovo database frutto del progetto europeo Rebalance, coordinato dall'Università di Pisa nell'ambito del programma Horizon Europe. Il dataset, ora accessibile online,

