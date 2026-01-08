Deepfake il Garante privacy richiama alla prudenza | attenzione a voce e immagini di terzi Rischio frodi diffamazione e furto d’identità

Il Garante privacy ha emanato una delibera che invita alla prudenza nell’uso di tecnologie di deepfake, evidenziando i rischi di frodi, diffamazione e furto d’identità. La normativa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio, sottolinea l’importanza di prestare attenzione a voce e immagini di terzi, al fine di prevenire abusi e tutela della privacy.

Deepfake: Garante della privacy blocca Clothoff - Il Garante della privacy ha ordinato il blocco del trattamento dei dati degli italiani alla società che sviluppa Clothoff, l'app che spoglia le persone.

Deepfake, Garante Privacy: stop a Clothoff, app che spoglia le persone - Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d'urgenza e con effetto immediato, la limitazione ...

Un video deepfake da oltre 13 milioni di visualizzazioni rilancia la sfida tra libertà di espressione, moderazione delle piattaforme e difesa del dibattito pubblico. Macron incalza Meta, Bruxelles richiama al DSA, Parigi evoca la legge anti–manipolazione dell'info

