Deepfake il Garante privacy richiama alla prudenza | attenzione a voce e immagini di terzi Rischio frodi diffamazione e furto d’identità
Il Garante privacy ha emanato una delibera che invita alla prudenza nell’uso di tecnologie di deepfake, evidenziando i rischi di frodi, diffamazione e furto d’identità. La normativa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio, sottolinea l’importanza di prestare attenzione a voce e immagini di terzi, al fine di prevenire abusi e tutela della privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato una delibera, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio, che contiene un avvertimento rivolto a chi utilizza servizi di generazione di contenuti multimediali basati su intelligenza artificiale e in grado di manipolare la realtà, i cosiddetti deepfake. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
