Code Vein 2 la recensione | un soulslike bello da vedere e alla ricerca di identità

Da gazzetta.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo articolo presenta una panoramica di Code Vein 2, il sequel che mantiene le caratteristiche del primo capitolo. Si tratta di un soulslike visivamente curato, adatto a chi si avvicina per la prima volta a questo genere di giochi. La recensione analizza gli aspetti principali del titolo, evidenziando punti di forza e aree di miglioramento, offrendo così un quadro chiaro e obiettivo per i lettori interessati.

Nel 2019 Bandai Namco, editore tra gli altri dei videogiochi di Dragon Ball, si è messa in proprio nel filone dei cosiddetti soulslike. Titoli che, pur appartenendo al classico genere azione-avventura, lo declinano nella direzione di una sfida proibitiva. O quasi. La particolarità di quell’anno, portata da Code Vein e altre produzioni simili (quali The Surge della tedesca Deck13), fu una liquefazione delle logiche Souls: linguaggi e dinamiche le avrebbero ricordate ma, controller alla mano, l’apertura a uno spettro di giocatori più ampio sarebbe stata evidente. L’approccio pagò: Code Vein ha venduto oltre 4 milioni di copie, non poche per un settore tanto di nicchia eppure tanto affollato, e si è guadagnato un atteso seguito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

code vein 2 la recensione un soulslike bello da vedere e alla ricerca di identit224

© Gazzetta.it - Code Vein 2, la recensione: un soulslike bello da vedere e alla ricerca di identità

Approfondimenti su Code Vein 2

Code Vein 2 Recensione, il soulslike anime DEFINITIVO!

Questo testo presenta una recensione di Code Vein 2, un soulslike con elementi anime, evidenziando miglioramenti rispetto al primo capitolo e analizzando aspetti come il level design e il gameplay.

Code Vein 2: Guida alla motocicletta – Sblocco e utilizzo

In questa guida si approfondiscono le modalità di sblocco e utilizzo della motocicletta in Code Vein 2, evidenziando l'importanza della mobilità in un open world.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Code Vein 2

Argomenti discussi: Code Vein II, la recensione del ritorno del soulslike in stile anime; Code Vein II - La recensione; Code Vein II | Recensione PlayStation 5 | TGM; Recensione Code Vein 2, meravigliosamente imperfetto.

code vein 2 laI voti internazionali di Code Vein 2 passano dal 9 al 4: il soulslike divide la stampaI voti delle recensioni internazionali di Code Vein 2 sono molto diversi l'uno dall'altro: vediamo cosa ne pensa la stampa del gioco di ruolo d'azione di Bandai Namco. multiplayer.it

code vein 2 laCode Vein II – RecensioneCode Vein II | Recensione | Il soulslike di Bandai Namco ritorna con un secondo capitolo che prova qualcosa di nuovo nel genere. thegamesmachine.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.