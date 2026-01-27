Code Vein 2 la recensione | un soulslike bello da vedere e alla ricerca di identità

Questo articolo presenta una panoramica di Code Vein 2, il sequel che mantiene le caratteristiche del primo capitolo. Si tratta di un soulslike visivamente curato, adatto a chi si avvicina per la prima volta a questo genere di giochi. La recensione analizza gli aspetti principali del titolo, evidenziando punti di forza e aree di miglioramento, offrendo così un quadro chiaro e obiettivo per i lettori interessati.

Nel 2019 Bandai Namco, editore tra gli altri dei videogiochi di Dragon Ball, si è messa in proprio nel filone dei cosiddetti soulslike. Titoli che, pur appartenendo al classico genere azione-avventura, lo declinano nella direzione di una sfida proibitiva. O quasi. La particolarità di quell’anno, portata da Code Vein e altre produzioni simili (quali The Surge della tedesca Deck13), fu una liquefazione delle logiche Souls: linguaggi e dinamiche le avrebbero ricordate ma, controller alla mano, l’apertura a uno spettro di giocatori più ampio sarebbe stata evidente. L’approccio pagò: Code Vein ha venduto oltre 4 milioni di copie, non poche per un settore tanto di nicchia eppure tanto affollato, e si è guadagnato un atteso seguito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Code Vein 2

Questo testo presenta una recensione di Code Vein 2, un soulslike con elementi anime, evidenziando miglioramenti rispetto al primo capitolo e analizzando aspetti come il level design e il gameplay.

In questa guida si approfondiscono le modalità di sblocco e utilizzo della motocicletta in Code Vein 2, evidenziando l'importanza della mobilità in un open world.

