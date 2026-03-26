Mercoledì sera, i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno incontrato i cittadini al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro per discutere dei lavori di riqualificazione di Porta Santa Croce. L’intervento, che mira alla valorizzazione del sito archeologico, sta entrando nella fase più intensa e i partecipanti hanno potuto ricevere aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori.

Reggio Emilia, 26 marzo 2026 – Con i lavori di riqualificazione di Porta Santa Croce che si apprestano a entrare nel vivo, mercoledì sera l’amministrazione ha voluto incontrare i cittadini in un’assemblea pubblica al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro. Un incontro intenso e animato, in cui i residenti del quartiere Santa Croce hanno espresso molte perplessità; circa una settantina le persone presenti, sul palco il sindaco Marco Massari, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco, l’assessora alle Politiche per il clima e mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini e i due tecnici Ursula Montanari, responsabile unico di progetto e dirigente del Servizio infrastrutture stradali e reti, e Paolo Gandolfi, dirigente dell’Unità di progetto Mobilità urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere a Porta Santa Croce: “Valorizziamo il sito archeologico”

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