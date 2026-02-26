Fano, 26 febbraio 2026 – Da un paio di settimane la Guardia di Finanza sta monitorando il cantiere della nuova Palazzina dell’Emergenza-Urgenza a Fano, nel perimetro dell’ospedale Santa Croce. Si tratta di un’opera importante per la sanità cittadina, finanziata con fondi Pnrr che superano i 14 milioni di euro. Proprio per questo le Fiamme Gialle, in particolare il Nucleo Polizia economica finanziaria, ha concentrato su quel sito le sue attenzioni: non solo perché spetta proprio alle Fiamme Gialle verificare che i fondi europei e nazionali siano usati per gli scopi dichiarati, ma anche perché si avvicina la scadenza di giugno, termine entro il quale corre l’obbligo di rendicontare i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva la Finanza al cantiere dell’Emergenza: al Santa Croce l’appalto con fondi Pnrr

Polo dell’Emergenza al Santa Croce. Baldelli corre: "A giugno il collaudo"di Anna Marchetti In "piena attività il cantiere del nuovo polo dell’emergenza-urgenza del Santa Croce che, nel rispetto dei tempi dettati dai fondi...

Palazzina emergenza-urgenza, sopralluogo al Santa Croce dopo le polemicheFano (Pesaro e Urbino) martedì 16 dicembre 2025 - Una visita guidata per mostrare lo stato d'avanzamento lavori.

