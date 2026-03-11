Il cane dei carabinieri fiuta qualcosa a scuola | trovati hashish coltello e tirapugni

Nella mattinata di martedì 10 marzo, durante controlli antidroga in due scuole superiori di Codroipo, il cane dei carabinieri ha segnalato la presenza di sostanze e oggetti sospetti. Sono stati trovati hashish, un coltello e tirapugni, che sono stati sequestrati. Le operazioni sono state condotte da forze dell'ordine che hanno verificato l’assenza di altre irregolarità.

Controlli antidroga all'interno di due istituti superiori di Codroipo nella mattinata di martedì 10 marzo. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Codroipo, con il supporto dei militari del Nucleo cinofili di Torreglia. Durante l'attività gli studenti sono stati fatti.