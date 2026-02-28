Blitz dei Carabinieri quasi mezzo chilo di hashish nell' appartamento di un ragazzo

Nella mattina di venerdì 27 febbraio, i carabinieri di Calcinato e Lonato del Garda hanno effettuato un'irruzione nell’appartamento di un ragazzo di 23 anni a Lonato del Garda. Durante il blitz, sono stati trovati quasi 500 grammi di hashish nascosti all’interno dell’abitazione. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto del giovane.

Nella mattinata di venerdì 27 febbraio, i carabinieri di Calcinato e Lonato del Garda hanno fatto irruzione nell'appartamento di un ragazzo italiano di 23 anni a Lonato del Garda, sospettato di avere in casa droga da spacciare. L'operazione è scattata dopo alcuni giorni di indagini e appostamenti.