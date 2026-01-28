Salerno prove di campo largo | ecco cosa è stato deciso nella prima riunione

A Salerno è iniziato il confronto sulle prove di campo largo per le prossime elezioni comunali. Le segreterie nazionali e regionali di Partito Democratico e Partito Socialista sono state invitate a riunirsi e discutere di un possibile nuovo accordo. L’obiettivo è riproporre anche in ambito locale l’esperimento già fatto in Regione Campania, che ha portato alla elezione di Roberto Fico grazie a un’alleanza tra le forze di centro-sinistra. Ora si tratta di capire se ci sono le condizioni per ripetere quella strategia anche a Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti Parte da Salerno un invito alle segreterie nazionali e regionali di Partito democratico e Partito socialista ad aprire un confronto per riproporre, anche in ambito amministrativo, per le prossime elezioni comunali a Salerno, l'esperimento del Campo Largo che ha portato in Regione Campania all'elezione di Roberto Fico attraverso una condivisione di scelte e di programma tra le forze della coalizione di centro sinistra. Si è concluso così il primo incontro che ha visto questa mattina attorno allo stesso tavolo esponenti di AVS, noi moderati, Popolari, Casa riformista, Movimento Cinque stelle pronti a unire le forze per lavorare ad un'ipotesi alternativa a Vincenzo De Luca come candidato a Sindaco per La Citta di Salerno.

