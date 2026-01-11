AEW | Tony Khan conferma il ritorno di Will Ospreay nel 2026 ma senza una data precisa

Durante un’intervista al podcast Unlikely con Adrian Hernandez, Tony Khan ha confermato che Will Ospreay tornerà nel roster AEW nel 2026, anche se senza una data specifica. Khan ha anche discusso dello stato di salute del wrestler dopo l’operazione al collo avvenuta a settembre 2025, offrendo aggiornamenti sul suo recupero e sui tempi di ritorno alle competizioni.

In un'intervista al podcast Unlikely con Adrian Hernandez, Tony Khan ha parlato dello status di Will Ospreay dopo l'operazione al collo subita a settembre 2025. Il presidente AEW ha spiegato di aver sentito recentemente l'inglese e di essere felice dei suoi progressi, ma ha chiarito che non esiste ancora una tempistica definita per il ritorno sul ring. L'aggiornamento di Tony Khan. Khan ha ricordato come l'infortunio abbia interrotto quello che stava diventando uno degli anni migliori della carriera di Ospreay, scelto dai giornalisti degli Sports Illustrated Awards come miglior wrestler in-ring del 2025.

