In casa Napoli si aspetta con ansia il ritorno di Di Lorenzo. Il capitano ha già segnato una data certa per il suo rientro in campo. I tifosi sperano di rivederlo presto in forma, mentre i medici continuano a monitorare i tempi di recupero. Intanto, il mister Conte prepara le scelte in vista delle prossime partite.

In casa Napoli ogni giorno è quello buono per fare la conta dei giocatori a disposizione di mister Conte, aggiornando il tabellina degli infortunati con i rispettivi tempi di recupero. L’ultimo è proprio quello del capitano Giovanni Di Lorenzo, uscito anzitempo nella gara contro la Fiorentina: fissata la data del rientro. Napoli, Di Lorenzo cerchia in rosso la data: le novità. C’era grande apprensione per i risultati degli esami strumentali del capitano azzurro, ma una volta scongiurato il peggio e quindi la rottura del crociato, Di Lorenzo è pronto ad iniziare il suo percorso di recupero. Fortuna nella sfortuna per il Napoli, che ha subito l’ennesimo infortunio di una stagione storta ma quanto meno ha evitato il peggio per il suo numero 22. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Di Lorenzo, quando rientra in campo? Il capitano ha segnato in rosso una data precisa

