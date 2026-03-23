Chappell Roan si è scusata con la moglie e la figlia di Jorginho a seguito dello sfogo del calciatore sui social, che ha raccontato una storia “molto sconvolgente” di un’interazione con la sicurezza della popstar. Nella giornata di sabato, il campione d’ Europa 2021 con la maglia della Nazionale Italiana, ha pubblicato delle Instagram stories, nelle quali ha parlato nei minimi dettagli, di un episodio che ha visto protagonista la figlia undicenne che sarebbe stata trattata dalla sicurezza di Roan “in modo esagerato”, lasciando la ragazzina in lacrime. La moglie Catherine Harding e la figlia, della quale il padre biologico è Jude Law, alloggiavano in un hotel di San Paolo durante il Lollapalooza Brazil, dove la popstar americana era l’headliner della serata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan, arriva la risposta a Jorginho: “Quello che è successo mi rende triste, la madre e la ragazzina non se lo meritavano”

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