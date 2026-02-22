harry kane chiude la porta al barcellona e chiarisce il suo futuro

Harry Kane ha deciso di rimanere al Bayern Monaco, smentendo le ipotesi di un trasferimento al Barcellona. La sua scelta deriva dalla voglia di contribuire alla squadra tedesca e dalla fiducia nello staff tecnico. L’attaccante britannico ha già firmato un nuovo accordo, rifiutando offerte provenienti da altri club europei. Questa decisione si riflette anche sulla volontà di Kane di consolidare la sua posizione in Baviera prima di pensare a future mosse.

La sfida ha visto i bavaresi reagire alle difficoltà con lucidità e determinazione, sfruttando le opportunità offensive nei minuti conclusivi per mettere a segno la vittoria sul terreno di casa. Intervistato da Sky Sport Germania al fischio finale, Kane ha affrontato direttamente la questione relativa al Barcellona: “non ne so assolutamente nulla”, ha dichiarato, aggiungendo che “mio padre e mio fratello gestiscono queste dinamiche” e che è felice qui al Bayern Monaco, concentrato sulla stagione in corso. “Se c’è questo interesse, lo prendo semplicemente come un grande complimento”. Non emergono segnali di rottura o apertura a una cessione: il focus rimane sul presente e sull’impegno della squadra in Bundesliga e nelle competizioni correnti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedescoHarry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha chiarito le sue intenzioni su un possibile trasferimento al Barcellona, spiegando di voler restare concentrato sulle prossime partite.

Bayern Monaco, deciso il futuro di Harry Kane: la mossa del club per l’attaccante inglese non lascia più dubbiIl Bayern Monaco ha definito il proprio progetto per Harry Kane, confermando l’interesse a portare l’attaccante inglese in rosa.

