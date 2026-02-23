La leggenda del Bayern Monaco è fiduciosa che Harry Kane snobberà l’interesse del Barcellona

Lothar Matthaus sostiene che Harry Kane sceglierà di restare al Bayern Monaco, nonostante le voci di un possibile trasferimento al Barcellona. La sua opinione si basa sulla convinzione che il giocatore preferisca continuare a difendere i colori del club tedesco, nonostante le avances di altri team. Kane ha già dimostrato di essere un punto fermo della squadra, e la sua decisione potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato. La prossima settimana potrebbe svelare il suo futuro.

2026-02-23 18:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’ex capitano del Bayern Monaco Lothar Matthaus è fiducioso che Harry Kane rimarrà al club oltre la fine della stagione, nonostante l’interesse del Barcellona. L’attuale contratto di Kane all’Allianz Arena scade in estate ed è stato accostato al Barça per cercare di sostituire Robert Lewandowski, che lascerà la capolista della Liga. La settimana scorsa il nazionale inglese è stato addirittura nominato dal candidato presidenziale del Barça Xavi Vilajoana. Vilajoana, che si oppone a Joan Laporta, così come l’imprenditore Victor Font e l’imprenditore locale Marc Ciria, hanno dichiarato: “Abbiamo preso contatti con il campo di Kane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Bayern Monaco, deciso il futuro di Harry Kane: la mossa del club per l’attaccante inglese non lascia più dubbiIl Bayern Monaco ha definito il proprio progetto per Harry Kane, confermando l’interesse a portare l’attaccante inglese in rosa.

Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedescoHarry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha chiarito le sue intenzioni su un possibile trasferimento al Barcellona, spiegando di voler restare concentrato sulle prossime partite.

