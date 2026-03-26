Il 28 marzo torna Earth Hour-L’Ora della Terra

Da casertanews.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 marzo alle 20:30 si svolgerà nuovamente Earth Hour, l’evento mondiale che invita a spegnere le luci per un’ora in favore del clima e della natura. Promossa dal Wwf, questa iniziativa festeggia quest’anno la sua ventesima edizione e coincide con il sessantesimo anniversario dell’ente in Italia. L’appuntamento coinvolge città di tutto il mondo in una mobilitazione collettiva.

Sabato 28 marzo alle 20:30 torna Earth Hour-L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf, quest’anno alla sua ventesima ricorrenza, che coincide con il 60esimo compleanno del Wwf Italia. Un momento simbolico che unisce persone, città, istituzioni e imprese in ogni parte del mondo in un gesto semplice ma potentissimo: spegnere le luci per un’ora per accendere l’attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta. Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è cresciuta fino a diventare un evento planetario che nel 2025 ha coinvolto quasi 200 Paesi e oltre 2 miliardi di persone, con lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti iconici, strade, piazze ed edifici pubblici e privati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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