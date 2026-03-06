Raccolta rifiuti scatta lo sciopero

Lunedì 9 marzo si prevede uno sciopero nel settore della raccolta rifiuti che coinvolge i servizi ambientali di 65 Comuni nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. La protesta interessa le operazioni di smaltimento e raccolta dei rifiuti gestite da Plures Alia, e potrebbe causare disagi nei quartieri e nelle zone servite. La sospensione delle attività si protrarrà per tutta la giornata.

Disagi possibili lunedì 9 marzo nei servizi ambientali nei 65 Comuni serviti da Plures Alia tra le province di Firenze, Prato e Pistoia. Le sigle sindacali USB Lavoro Privato e Cobas Lavoro Privato hanno infatti proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata, con possibili ripercussioni su raccolta rifiuti e servizi collegati. L’azienda fa sapere che, come previsto dalla legge 14690, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. In particolare resteranno attive la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi e il ritiro dei rifiuti urbani nelle strutture considerate sensibili: mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza e orfanotrofi, oltre a stazioni ferroviarie e aeroportuali, caserme e carceri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Sciopero del 9 marzo: a rischio anche la raccolta rifiuti

Sciopero: possibili disservizi nella raccolta rifiuti porta a portaA causa dello sciopero proclamato dal sindacato Usb per la giornata di lunedì 9 marzo potrebbero verificarsi disservizi nel ritiro dei rifiuti porta...

Una raccolta di contenuti su Raccolta rifiuti.

Temi più discussi: Raccolta rifiuti. A Ribera chi produce più indifferenziata pagherà di più - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Rifiuti zero a Nocera Superiore: scatta il piano per negozie e imprese; Stromboli: scatta il piano straordinario per rifiuti e merci; Geofor, scatta lo sciopero per una giornata.

Disagi per la raccolta rifiuti e pulizia delle strade in tutta Italia: cosa devi sapere sullo sciopero del 17 ottobreDomani, venerdì 17 ottobre, il settore dell’igiene ambientale incrocerà le braccia. Lo sciopero nazionale, indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, coinvolgerà sia le imprese pubbliche che ... greenme.it

Sciopero 17 ottobre 2025, a rischio la raccolta rifiuti in tutta Italia: le modalità della protestaLo sciopero nazionale del settore dell’igiene ambientale di venerdì 17 ottobre metterà a rischio la raccolta dei rifiuti in tutta Italia. La protesta indetta dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uil ... fanpage.it

AVVISO RACCOLTA RIFIUTI Possibili disagi nel servizio di raccolta rifiuti per sciopero nazionale. ViAmbiente informa la cittadinanza che lunedì 9 marzo 2026 le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e COBAS Lavoro Privato hanno proclam - facebook.com facebook