Raccolta rifiuti scatta lo sciopero

Lunedì 9 marzo si prevede uno sciopero nel settore della raccolta rifiuti che coinvolge i servizi ambientali di 65 Comuni nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. La protesta interessa le operazioni di smaltimento e raccolta dei rifiuti gestite da Plures Alia, e potrebbe causare disagi nei quartieri e nelle zone servite. La sospensione delle attività si protrarrà per tutta la giornata.

Disagi possibili lunedì 9 marzo nei servizi ambientali nei 65 Comuni serviti da Plures Alia tra le province di Firenze, Prato e Pistoia. Le sigle sindacali USB Lavoro Privato e Cobas Lavoro Privato hanno infatti proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata, con possibili ripercussioni su raccolta rifiuti e servizi collegati. L’azienda fa sapere che, come previsto dalla legge 14690, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. In particolare resteranno attive la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi e il ritiro dei rifiuti urbani nelle strutture considerate sensibili: mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza e orfanotrofi, oltre a stazioni ferroviarie e aeroportuali, caserme e carceri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

