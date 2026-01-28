Sciopero degli addetti alla sicurezza ad Amazon Filcams Cgil | Comunicati quattordici esuberi senza basi

La giornata di oggi si apre con uno sciopero degli addetti alla sicurezza di Amazon a Castelsangiovanni. La Filcams Cgil di Piacenza si è radunata davanti ai cancelli dello stabilimento, insieme ai lavoratori dell’appalto che si occupano di controllo e sicurezza. La protesta nasce dopo che l’azienda ha comunicato quattordici esuberi, una decisione che i rappresentanti sindacali definiscono senza basi. I lavoratori vogliono far sentire la loro voce e chiedono chiarimenti, mentre l’atmosfera rimane tesa davanti ai cancelli dell’impianto.

Dalla mattinata di domenica, le lavoratrici e i lavoratori si sono riuniti in assemblea sindacale e hanno deciso collettivamente di aprire lo stato di agitazione, culminato mercoledì con lo sciopero e il presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. «La mobilitazione nasce da una decisione unilaterale e inaccettabile di Sicuritalia, che ha dichiarato 14 esuberi senza alcuna comunicazione ufficiale e senza fornire elementi oggettivi a supporto – dichiarano Marco Pascai ed Ettore Sola, funzionari della Filcams Cgil di Piacenza –. Nonostante le ripetute richieste sindacali, non sono mai state fornite informazioni chiare e verificabili, motivo per cui riteniamo questi esuberi di fatto inesistenti».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Amazon Piacenza

La Filcams Cgil di Padova ha annunciato lo sciopero dei lavoratori del settore commercio durante le festività.

Filcams Cgil annuncia lo sciopero del Cup il 21 gennaio, in risposta alla mancata comunicazione di soluzioni da parte di Formula Servizi di Forlì.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Amazon Piacenza

Argomenti discussi: Sciopero Conerobus di giovedì 29 gennaio; Circum, sciopero e disagi. Nuovi treni: al via le prove; Richiedenti asilo in Croazia, vittime di un sistema repressivo e arbitrario; Scioperi gennaio 2026: in Sardegna occhi puntati su venerdì 9 e martedì 20.

Lavoratori in appalto in sciopero alla Pirelli di SettimoLa richiesta è di applicare un contratto più equo e remunerativo anziché quello multiservizi: il presidio anche di notte ... rainews.it

Amt, quattro ore di sciopero. Il sindacato: Le motivazioni sono sotto gli occhi di tuttiOgni giorno sia gli autisti che i passeggeri devono affrontare svariati disagi dovuti alla negligenza di chi dirige Amt senza sapere quello che sta facendo, attacano da Cub Trasporti Genova ... genovatoday.it

Filcams CGIL Pisa | Pisa - facebook.com facebook