Abbandono di rifiuti controlli e denunce | il 2025 della Polizia locale di Vecchiano

Nel corso del 2025, la Polizia locale di Vecchiano ha svolto numerosi controlli contro l’abbandono di rifiuti, effettuato molteplici verifiche e presentato diverse denunce. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone del territorio, con l’obiettivo di contrastare le pratiche illecite di gestione dei rifiuti. I controlli sono stati condotti in modo capillare e sistematico, portando a risultati concreti nella lotta all’abbandono illecito.

Vecchiano (PI), 9 marzo 2026 – Un’attività intensa, articolata e con risultati concreti. È il bilancio del 2025 della Polizia Locale sul fronte del contrasto all’abbandono e alla gestione illecita dei rifiuti, un fenomeno che incide pesantemente sull’ambiente, sul decoro urbano e sulla salute pubblica. Nel corso dell’anno sono stati effettuati oltre 600 controlli mirati, sia d’iniziativa sia su segnalazione dei cittadini, la cui tempestività si è rivelata determinante per individuare i responsabili, anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio. L’attività ha portato alla contestazione di 8 verbali amministrativi ad altrettanti cittadini per violazione del Regolamento comunale per la raccolta differenziata relative al conferimento errato (es. 🔗 Leggi su Lanazione.it

